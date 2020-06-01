تيبازة: إيداع 6 مسؤولين تورطوا في تبديد 500 مليار سنتيم

فضائح تسيير المركبات السياحية بتيبازة امام العدالة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة مساء اليوم 6 مسؤولين بمؤسسة التسيير السياحي والفندقي وهذه قضايا فساد تتعلق بتسيير المركبات السياحية.

وحسب ما افادت به مصادر ” النهار اولاين” فان قاضي التحقيق وجه تهم تبديد أموال عموميه ومخالفة قانون الصفقات العمومية” للمسؤولين الستة الذين تم ايداعهم الحبس المؤقت وهم كل من المدير العام الحالي والسابق والمدير المالي للمؤسسة اضافة الى مهندسين معماريين.

وفي ملف القضية تم تبديد ازيد من 500 مليار سنتيم اضافة الى مخالفات في قانون الصفقات العمومية حيث لم يتم الاعلان عدد هام من الصفقات التي فاقت قيمتها الإجمالية 300 مليار سنتيم.

تؤكد مصادرنا ان التحقيق لايزال جاري في القضية حيث سيتم الاستماع الى ازيد من 30 متهم اخر من مدراء المركبات السياحية.