تيبازة.. إيقاف 16 متهم وأسلحة بيضاء وكمية مخدرات معتبرة

تواصل مصالح أمن ولاية تيبازة حربها ضد المنحرفين والخارجين عن القانون للأسبوع الثاني على التوالي.

وحسب تصريحات المكلف بالإعلام بأمن ولاية، الملازم الأول، بورعدة إسماعيل، لـ”نهار أولاين”، عملية المداهمات خلال الـ24 ساعة الأخيرة على إيقاف العديد من الأشخاص.

وقال المتحدث أنّ العملية مست مختلف أحياء الولاية والمناطق التي يتخذها المنحرفين أوكارًا للاختباء فيها على غرار فوكة، الحطاطبة، القليعة، تيبازة وحجوط.

وشارك في العملية مختلف تشكيلات الأمن وأمن دوائر والحضري تحت إشراف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

مكنت من توقيف 16 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 والـ30 سنة أغلبهم مسبوقين قضائيا.

كما تم حجز 16 قطعة سلاح أبيض تتمثل في سيوف، خناجر، كشف ضوئي، كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج، 200 قرص مهلوس و3 قارورات سائل ذو قاعدة مخدر، إضافة لـ10 ملايين سنتيم من عائدات بيع السموم وحجز دراجة نارية مسروقة.

ويواجه المتهمون جنحة حمل أسلحة بيضاء وحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.