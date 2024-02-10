سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية القليعة بولاية تيبازة، احتراق ثلاث دراجات نارية داخل عمارة بالمكان المسمى حي 320 مسكن بلدية و دائرة القليعة .

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت اليوم على الساعة 06 سا و 47 د من أجل إخماد حريق لثلاث دراجات نارية. داخل عمارة بالمكان المسمى حي 320 مسكن بلدية و دائرة القليعة . مشيرة أنه تم إخماد الحريق و منعه من الإنتشار.

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