تيبازة: اختناق طفلين بدخان حريق غابة في دوار بني ورقشن

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة ليلة أمس، التابعة لوحدة الداموس من أجل إسعاف وإجلاء طفلين، أصيبا باختناق.

وأصيب الطفلين ذكر 10 سنوات، وأنثى 13 سنة، بالدخان الناتج عن حريق غابة في دوار بني ورقشن.

وتم اسعاف الطفلين من طرف الحماية المدنية، ونقلهما الى مستشفى الداموس، في ذات الولاية.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا مختنقين إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

ومن بين هؤلاء 6 أشخاص ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، وخمسة أشخاص ببلدية حمام السخنة بولاية سطيف.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم في حالة مقبولة إلى المصلحة الإستشفائية المحلية.

في حين، تم تسجيل بولاية وهران وفاة 3 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان للماء داخل منزل بحي الباهية.