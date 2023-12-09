تيبازة.. استئناف عمل الجهاز الوقائي لمجابهة مخاطر التقلبات الجوية

استأنف الجهاز الوقائي المستحدث مؤخرا لمجابهة المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية بولاية تيبازة، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة.

وحسب ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية، تم استئناف عمل الجهاز الوقائي المستحدث مؤخرا. لمجابهة المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية التي تشهدها الولاية. و ذلك على مستوى: دائرة بواسماعيل لضمان التغطية و التدخل عبر البلديات الشرقية. ودائرة شرشال لضمان التغطية و التدخل عبر البلديات الغربية.

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