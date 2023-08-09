تيبازة.. استحداث نقاط بيع مباشرة للحبوب والبقول الجافة

أسدى والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، تعليمات إلى رؤساء الدوائر. من أجل استحداث نقاط بيع مباشرة للمواطنين التسويق المباشر للحبوب والبقول الجافة على مستوى الولاية.

وأفادت الولاية أنه على هامش اجتماع خصص لمتابعة سير المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية. بحضور رؤساء الدوائر، وتحضيرا لعملية التسويق المباشر للحبوب و البقول الجافة على مستوى الولاية. أسدى والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة تعليمات إلى رؤساء الدوائر من أجل استحداث نقاط بيع مباشرة للمواطنين.

ويشار أن الإجتماع خصص لمتابعة سير المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية المقرر استلامها خلال الدخول المدرسي، بالإضافة إلى إنجاز أقسام جديدة في إطار أشغال توسعة المؤسسات التربوية، بحضور الأمينة العامّة للولاية بالنيابة مديرة الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر و الأمينة العامّة لمديرية التربية.

حيث تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة استكمال كافة الأشغال بما فيها عمليات التجهيز والربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه. بالإضافة إلى استحداث خطوط جديدة للنقل المدرسي على مستوى المجمعات السكنية لـ “عدل” بكل من شرشال فوكة وبواسماعيل . مع الإهتمام بنظافة المحيط داخل المدن بما في ذلك محيط المؤسسات التربوية.