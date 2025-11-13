تيبازة.. استمرار جهود الإخماد لثلاثة حرائق غابات خطيرة بدعم جوي وبري

تتواصل، إلى غاية مساء اليوم الخميس، عمليات إخماد ثلاثة حرائق غابات عبر عدة مناطق من ولاية تيبازة، سخّرت لها الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية هامة، مدعومة بتدخل جوي.

ويتعلق الأمر بحرائق مسجلة على مستوى دوار بوخليجة ببلدية الأرهاط، وغابة عمارشة ببلدية مسلمون، إضافة إلى غابة شولة ببلدية بني ميلك، حيث تعمل فرق الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها.

وأكدت المصالح المعنية أن الجهود متواصلة ميدانيًا إلى غاية السيطرة الكاملة على الحرائق .