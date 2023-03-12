تيبازة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أزيد من 15 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تتكون من 07 أشخاص. بالغضافة كذلك إلى حجز أزيد من 15.200 قرص مهلوس.

و جاءت العملية حسب بيان لذات المصالح، إثر ورود معلومات تفيد بنشاط مشبوه لأفراد شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. حيث تم وضع خطة أمنية مكّنت من توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس. حيث تم ضبط 15.220 وحدة من المؤثرات العقلية. و مبلغ مالي يقدر بأكثر من 1 مليون و370 الف دينار من عائدات الترويج.

كما حجز ضباط فرقة البحث و التحري خلال هذه العملية مركبتين سياحيتين تستعملان في عملية تنقل أفراد هاته الشبكة و نقل السموم. و كذا أربع إشارات ضوئية بحرية و ثمانية هواتف نقالة حسب بيان خلية الاعلام لامن ولاية تيبازة.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين في القضية عن جناية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة بيعها وعرضها للبيع. والإتجار بها وتخزينها. بالإضافة كذلك إلى السمسرة فيها نقلها وتوزيعها والمشاركة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بها.

كما وجهت لهم تهم تسيير وتنظيم نشاطات غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. مع حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس بدون مبرر شرعي. حيث سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.

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