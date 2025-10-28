تيبازة: الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وحجز أكثر من 1 كلغ كوكايين

أطاح عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة بأمن ولاية تيبازة، نهاية الأسبوع المنصرم بشبكة إجرامية منظمة ذات إمتداد دولي تتكون من أربعة أشخاص. تنشط في مجال الإتجار وترويج بالمخدرات الصلبة، مع ضبط أزيد من 01 كلغ من الكوكايين.

العملية المنفذة جاءت على إثر تحريات ميدانية مكثفة من طرف محققي عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة ولاية تيبازة. مكنت من تحديد هوية عناصر ذات الشبكة الإجرامية، التي كانت تعمل على تخزين وتوريد المخدرات الصلبة بوسط البلاد. أين تم رصد تحركات أفراد الشبكة وتوقيف شخصين من الشبكة على متن مركبة بمدينة بواسماعيل. وبعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق، تم ضبط 01 كلغ و 116 غرام من الكوكايين .

مواصلة لتحرياتها، وتحت إشراف النيابة المختصة تم توقيف شخصين آخرين و إسترجاع مركبة أخرى، مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ 32 ألف دينار جزائري وسلاح أبيض. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

