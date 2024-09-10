تيبازة: الإطاحة بشبكة تُتاجر بالمخدرات في فوكة

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة بتيبازة، بحر الأسبوع المنصرم، بشخصين مشتبه فيهما ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تختص في الاتجار بالمخدرات بمختلف أنواعها.

وحسب بيان المصلحة الأمنية ذاتها، تم توقيف أفراد هذه الشبكة بعد استغلال معلومات مفادها قيامهم بنقل وتخزين كمية من المخدرات لغرض ترويجها بمناطق مختلفة من ولاية تيبازة.

ليتم تنفيذ خطة ميدانية مكّنت من توقيفهما، وبالتنسيق مع النيابة وتنفيذاً لأذونات تفتيش مسكنيهما. أين كانت الأبحاث إيجابية، حيث تم ضبط وحجز 1 كيلوغرام و 124 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين).

بالإضافة إلى حجز 62 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ5 كيلوغرامات و950 غراماً. و3 سيارات كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم، إضافة إلى مبلغ مالي.