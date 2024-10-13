تيبازة: الإطاحة بشبكة كانت تُخطط “للحرقة” وحجز مبالغ مالية معتبرة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية شرشال ولاية تيبازة، الأسبوع الفارط إثر مراقبة مجموعة من الأشخاص على مستوى الحاجز الأمني من ضبط مبالغ مالية هامة بالعملتين الوطنية والأجنبية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن التحريات بينت وجود تحضيرات لعملية إبحار سري عبر البحر من قبل مجموعة إجرامية منظمة. إذ وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة، تم تحديد المكان المقرر التجمع فيه والتعرف على هوية أفرادها. مع توقيفهم على متن سيارة سياحية، وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش لأحد المساكن تم حجز العتاد المهيأ للإبحار.

العملية أسفرت عن توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 37 سنة. من بينهم شخص محل بحث في قضايا مخدرات، مع ضبط وحجز مبالغ مالية مقدرة بـ 174 مليون سنتيم و 2400 أورو. سيارة سياحية بوصلة بحرية وإشارة ضوئية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.