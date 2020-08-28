تيبازة.. الإطاحة بعصابة تتاجر في المؤثرات العقلية وحجز 4259 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة في تيبازة، اليوم الجمعة، من الإطاحة بعصابة مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية وحجز 4259 قرص مهلوس.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان شرطة تيبازة، فإن العملية بدأت بعد ورود معلومات لمصالح الشرطة بمدينة “سيدي راشد” تفيد بحيازة شخصين على وصفة طبية “صورية” لاقتناء أقراص مهلوسة من صيدلية.

وبعد خطة أمنية محكمة، تدخل ضبّاط الشرطة القضائية وأوقفوا الشخصين، أين أفضت التحقيقات الأولية إلى توقيف طبيبة خاصة أصدرت الوصفة الطبية لاقتناء 6 علب من دواء “بريغابالين”.

وأوضح البيان بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أمر بفتح تحقيق قضائي مع تفتيش منازل المتورطين، أين عثر على كمية معتبرة من المهلوسات.

وفي هذا السياق، تم العثور على 23 وصفة طبية صورية تحمل توقيع وختم الطبيبة مع حجز 4259 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية و 180 ملل سائل مهلوس.

بالإضافة إلى 2970 قرص من نوع “الزنك” وهو دواء مفقود، و 6 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم وكمية معتبرة من الدواء وجهاز “سكانير” وطابعة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار باستعمال مركبة والتحصل على وصفات طبية صورية لاقتناء أدوية من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها.

إلى جانب تهم تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والحيازة والمتاجرة في الأقراص المهلوسة وحيازة أسلحة بيضاء، وسيقدم المتورطون أمام نيابة محكمة تيبازة لاحقا، فيما يبقى متورط رابع في حالة فرار.