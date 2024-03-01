تيبازة: الإطاحة بعصابة تورطت في مقتل شاب بالحطاطبة

تمكنت وحدات الدرك الوطني بتيبازة من الإطاحة بعصابة أشرار متورطة في جريمة قتل راح ضحيتها قبل أيام شاب عشريني ببلدية الحطاطبة.

وحسب ما جاء في بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، فقد أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة في ظرف وجيز ستة أشخاص مشتبه تورطهم في مقتل شاب. يبلغ من العمر 20 سنة ببلدية الحطاطبة.

وتعود وقائع القضية إلى قيام عصابة أشرار بالإعتداء على شاب باستعمال أسلحة بيضاء بالقرب من الطريق الولائي رقم 141. الرابط بين بلديتي الحطاطبة بتيبازة والعفرون بولاية البليدة. ولقي المعتدي عليه حتفه بالمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة متأثرا بجراحه العميقة.

وبعد مباشرة التحريات من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحطاطبة، تم تحديد أماكن وجود أفراد العصابة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 42 سنة. مع حجز ثلاثة أسلحة غوص بحري، وسيفين أحدهم بطول 1 م و الآخر 80 سم. وعصى خشبية. بالإضافة كذلك إلى دراجتين ناريتين و خمسة هواتف نقالة.

وبعد إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب جنحة إنشاء عصابة أحياء. وجنحة المساس بحرية الأشخاص عن طريق التصوير بتقنية الفيديو دون رضى صاحبها. تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة جمهورية محكمة القليعة.