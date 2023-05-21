تيبازة.. الإطاحة بعصابة خطيرة تنشط في ترويج المخدرات بفوكة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة بالتنسيق مع المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني من الإطاحة بعصابة خطيرة تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بإقليم بلدية فوكة.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها نشاط عصابة لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بإقليم بلدية فوكة، و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وبالاستعانة بتقنيي المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، تم ترصد وتتبع أفراد العصابة وتوثيق عملية ترويجهم للممنوعات بالصور والفيديوهات، كما تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم، ومداهمة منازل المشتبه فيهم جميعا في آن واحد، لتسفر العملية في البداية عن توقيف سبعة (07) أشخاص وحجز سلاحين أبيضين (ساطورين).

ومواصلة للتحقيق تم تحديد مكان بقية أفراد العصابة وعددهم شخصان (02)، بأحد محلات الإطعام السريع ببلدية فوكة، هذان الأخيران حاولا الفرار فور مشاهدتهما لدورية وحدات الكتيبة المدعمة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل، كما أبديا مقاومة عنيفة، ليتم توقيفهما باحترافية، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت مخبأة بسيارة أحدهما تتمثل في: بندقية صيد بحري، سكين من الحجم الكبير، سكينان من الحجم الصغير، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة، كمية من المخدرات، سيجارة مخدرات ملفوفة، هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات الترويج، كما تم حجز سيارة سياحية ودراجة نارية.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين يتضمن جناية تكوين جمعية أشرار، وجنح ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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