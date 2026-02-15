تيبازة.. الإطاحة بـ 4 شبكات إجرامية وضبط قرابة 40 ألف قرص مهلوس

قامت مصالح أمن ولاية تيبازة بتنفيذ أربع عمليات متتالية مكنت من الإطاحة بأربع شبكات تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية، حيث جاءت العملية الأولى التي مكنت من حجز 25620 كبسولة بعد معلومات تحصلت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة بخصوص قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية منها بمسكنه العائلي ببواسماعيل ليتم ضبطه متلبسا بحوزته 11280 كبسولة وبعد تفتيش المسكن تم العثور على باقي الكمية مع توقيف شريكه.

وفي عمليتين أخرتين نفذتهما تباعا فرقة البحث والتدخل مكنتا من الإطاحة بشبكتين تنشطان بين ولايات. الجنوب الشرقي والولايات الوسطى في نقل المؤثرات العقلية مموهة داخل خزان سيارة وبالصندوق الخلفي لشاحنة. نقل البضائع، ومن ثم ترويجها بتيبازة ما أسفر عن توقيف 08 أشخاص وحجز 12429 كبسولة. من المؤثرات العقليةو 09 خراطيش عيار 12 ملم.

أما العملية الأخيرة نفذتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حجوط وتتعلق بتوقيف 04 أشخاص. ينشطون ضمن شبكة إجرامية كانوا بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ 1474 كبسولة. من إحدى الولايات الجنوبية إلى إقليم ولاية تيبازة ومن ثم إعادة ترويجها.

وأسفرت العمليات المنجزة عن توقيف 14 شخصا مشتبه فيه، وحجز 39523 كبسولة بريغابالين. 06 مركبات ودراجة نارية، أكثر من 278 مليون سنتيم، 09 خراطيش عيار 12 ملم.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى كل من محكمة القليعة وحجوط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور