تيبازة.. التحقيق في إختفاء مليار سنتيم ببلدية حجوط

فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تيبازة تحقيقات معمقة في قضية فساد هزت بلدية حجوط سنة 2017.

وعلمت “النهار أون لاين” أنّ أطراف القضية عددهم 12 شخص حيث، تم اليوم الأحد، حيث تم إستدعاء كل من رئيس مخزن البلدية ونائبه إضافة لثلاث عمال بالمحشر، فيما سيتم الإستماع إلى 7 أشخاص آخرين.

في القضية التي تتعلق بإختفاء 84 إطار مطاطي منها إطارات قيمة الواحدة منها 16 مليون سنتيم إضافة لإختفاء 56 غرفة هوائية وقطع غيار تفوق في مجملها المليار سنتيم.

وتعود القضية لسنة 2017، أين تورط فيها حتى إطارات مسؤولين بالبلدية في العهدة السابقة خاصة مع إكتشاف المسؤولين الحاليين أنّ المسروقات لمن تدخل المخزن أبدًا، وأنّ الأموال ذهبت لوجهات مجهولة وسلسلة من الوسطاء الذين إقتسموا الغنيمة.