تيبازة: الحبس لشخصين بتهمة التشهير وإهانة هيئة نظامية رسميةعبر الفيسبوك ببوسماعيل

قدمت مصالح أمن دائرة بواسماعيل الاحد الماضي شخصين امام أمام نيابة محكمة القليعة في قضية التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما تم متابعة الشخصين بتهمة إهانة هيئة نظامية رسمية وتغليط وتوجيه الرأي العام و التحريض.

حيثيات القضية تعود إلى ، رصد مصالح الأمن لفيديو عبر فيسبوك يوثق عملية تدخل قامت بها عناصرالشرطة يوم 7 أفريل 07.

وبناءا على طلب النجدة من قبل الطاقم المناوب بالعيادة المتعددة الفروع بواسماعيل، نتيجة تعرضهم للإعتداء من قبل أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء.

وعلى إثر ذلك قامت عناصر الشرطة بالتدخل وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم الذين اعترضوا عناصرنا وأبدوا مقاومة شديدة أثناء عملية التوقيف.

ليقوم موثق عملية التوقيف بتوجيه عبارات مهينة للهيئة النظامية محاولا تغليط الرأي العام من خلال زعمه أن الشباب الموقوفين ممن خرقوا إجراءات الحجر الصحي.

بعد إستغلال كافة التقنيات من قبل مصالحنا لفرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية تم تحديد هوية صاحب الفيديو وشريكه الذي قام بنشر الفيديو عبر فيسبوك.

هذين الأخيرين إعترفا للضبطية القضائية بالأفعال منسوبة إليهما .

ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بتحويلهما على المثول الفوري.

أين صدر في حقهما حكم بستة 06 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50.000 دج.