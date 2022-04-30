تيبازة: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف

تمكن أفراد وحدة الحماية المدنية سيدي أعمر بولاية تيبازة على الساعة 03:25 من عملية توليد لإمرأة داخل سيارة الإسعاف بنجاح.

وجاءت العملية بعد تلقي صالح الحماية لنداء الإستغاثة بوجود إمرأة حامل بحي 60 مسكن سيدي أعمر.

وحسب المصالح ذاتها فإن عملية التوليد كانت ناجحة وتمت باحترافية عالية من طرف طاقم سيارة الإسعاف.

ويشار إلى أنه تم نقل الأم ورضيعها الذي هو من جنس ذكر وهما في صحة جيدة إلى مستشفى الأم والطفل بتيبازة.