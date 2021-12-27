تيبازة: الدرك يوقف 5 أشخاص مشتبه بقتلهم عجوزا بمنزلها في بواسماعيل

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيبازة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه قيامهم بقتل إمرأة عجوز داخل منزلها في بواسماعيل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية تبلغ من العمر 80 سنة وكانت تقيم بمفردها في منزلها العائلي. كما أن الجريمة حدثت قبل أيام عندما إقتحم مجهولون منزل الضحية وقتلوها ثم استولوا على مسروقات.

كما أضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر أن المشتبه بهم الخمسة تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة. أين تم إيداع متهمين إثنين الحبس المؤقت ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية. حيث وجهت للمتهمين الخمسة تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

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