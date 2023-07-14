تيبازة: الشروع في تعويض 673 عائلة متضررة من الفيضانات

أعلنت مصالح ولاية تيبازة عن الشروع في صب الإعانات في حسابات 673 عائلة معنية بإعادة تأثيث منازلها. إثر تضررها من الفيضانات التي شهدتها بعض البلديات الشرقية للولاية في 25 ماي الماضي.

ويتعلق الأمر ببداية عملية صب الاعانات الموجهة للعائلات المتضررة من الفيضانات بغرض إعادة تأثيث منازلها في مرحلة أولى. حيث استفادت من العملية 673 عائلة. على أن تتواصل تدريجيا لتشمل جميع العائلات البالغ عددها 1036 التي تضرر أثاث منازلها.

كما سيتم إعادة دراسة ملفات 43 عائلة أخرى، فيما تم التحفظ على 13 ملفا بسبب نقص بعض الوثائق التي يتوجب على العائلات تقديمها للمصالح المعنية (مديرية الإدارة المحلية للولاية). فيما رفضت اللجنة الوطنية لدراسة و تقييم ملفات التعويض ملفات 266 عائلة. غير أنه بإمكانها إيداع طعون في هذا الشأن على مستوى الامانة العامة للولاية، مثلما جرى توضيحه.

ويأتي الشروع في التجسيد الفعلي لتعويض العائلات المتضررة بعد دراسة الملفات من طرف لجنة وطنية لدراسة و تقييم ملفات التعويض. موازاة مع شروع المديرية المحلية للصيد البحري تدريجيا. في صب منحة التعويض لصالح أزيد من 700 بحار توقفوا عن النشاط بسب تلك الفيضانات. حيث شملت العملية في بدايتها أكثر من 300 صياد.

وجاءت هذه التدابير تجسيدا لجملة من القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه عقب حدوث الفيضانات. أبرزها تخصيص 10 مليار دج لتعويض الخسائر و الشروع خلال 48 ساعة من صدور بيان مجلس الوزراء في ترحيل العائلات. بالإضافة كذلك إلى تخصيص منحة تتراوح ما بين 20 و 30 ألف دج للبحارة إلى حين إعادة تأهيل الموانئ المتضررة بتيبازة موازاة مع بعث مشاريع تهيئة الطرقات و مختلف الشبكات المتضررة و تخصيص حافلات لنقل التلاميذ. كما سيتم إزالة الأوحال و الأتربة التي تراكمت في الشوارع.

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