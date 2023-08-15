تيبازة.. الشروع في جرد الخسائر الفلاحية جراء الحرائق الأخيرة

انتقلت اللجنة المكلفة بإحصاء الخسائر، إلى بلدية مسلمون منطقة بني بو عييش بولاية تيبازة، من أجل الوقوف وجرد مختلف الخسائر الفلاحية في مختلف الشعب، جراء الحرائق الأخيرة التي مست الولاية مؤخرا.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أن هذه الخطوة جاءت تبعا لتعليمات والي ولاية تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة.

مشيرة إلى أن اللجنة كانت مرفوقة برئيس الدائرة ومحافظة الغابات بالإضافة إلى رئيس القسم الفرعي الفلاحي لقوراية.

والعملية لاتزال مستمرة من طرف اللجنة من أجل إحصاء شامل للمتضررين جراء الحرائق التي المت بالمنطقة، حسب ذات المصدر.