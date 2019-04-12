تيبازة.. العثور على “الشوش” رئيس فريق حلولة الساحلية بالحطاطبة مقتولا

عثرت مصالح الدرك الوطني مساء أمس على جثة رئيس الفريق الهاوي لكرة القدم لحالولة الساحلية بالحطاطبة مقتولا في ظروف غامضة.

على كيحلي عبد الرحمان “60 سنة” المعروف في الأوساط الرياضية المحلية بإسم “الشوش” رئيس الفريق الهاوي لكرة القدم لقرية حلولة الساحلية التابعة إداريا لبلدية لحطاطبة.

عثر جثة هامدة في ظروف تبقى غامضة بمحيط ملعب كرة قدم جواري بحي قندوري علي, و هو حي سكني لم يتم توزيعه بعد.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على الجثة بعد إطلاق عمليات أبحاث في اطار تحقيق قضائي بعد تلقيهم شكوى من قبل عائلته تفيد باختفائه قبل أن يعثر عليه جثة هامدة بعد قرابة ال24 ساعة من الأبحاث حسب نفس المصادر التي إكتفت بهذا القدر من المعلومات حفاظا على سرية التحقيق.

و نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط قصد على عرضها على الطبيب الشرعي الذي ينتظر من التقرير الذي سيصدره, تحديد السبب الرئيسي للوفاة و من ثمة حل لغز الجريمة.