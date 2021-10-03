تيبازة.. العثور على جثة الطفل المفقود بشاطئ العقيد عباس

تم صبيحة اليوم الأحد، العثور على جثة الطفل المفقود بشاطئ العقيد عباس في تيبازة، بعد عملية بحث وتمشيط لثلاثة أيام متتالية.

طالع أيضا:

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم صبيحة اليوم على الساعة 9 و 40 د إنتشال جثة الضحية من طرف مصالح الحماية، بقيادة مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

ويبلغ الضحية من العمر 07 سنوات، حيث فقد بالمكان المسمى “شاطئ العقيد عباس”، ببلدية دواودة، وتم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للبحث عنه.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp