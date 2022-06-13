تيبازة.. العثور على جثة الغريق المفقود منذ 3 أيام

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة لمصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الاثنين، من انتشال جثة الغريق المفقود في البحر. كما أشار بيان الحماية، أن الجثة تم العثور عليها بحدود السادسة و25 دقيقة، في شاطئ المخيمات “شنوة” بلدية ودائرة تيبازة.

في حين، أضافت المصلحة ذاتها، أنه تم نقل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

وتم صبيحة أمس الأحد، على الساعة 07 و 20 د انتشال جثة الغريق المفقود في البحر منذ 10 جوان الجاري بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة حي الخشني بلدية و دائرة تيبازة. كما نقلت الحماية المدنية، الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

كما تدخلت صباح الجمعة، وحدة شنوة مدعمة بوحدة البحرية “القرن الذهبي” والوحدة الرئيسية على الساعة الثامنة صباحا. لأجل إنقاذ وإسعاف 4 غرقى من كلا الجنسين في المكان المسمى شاطئ المخيمات شنوة.

وتم انتشال جثة ضحية متوفي في عين المكان، وضحيتين في حالة إرهاق. وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، فقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى تيبازة.

و في هذا الإطار ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين بالإجراءات الأمنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف المواطنين. حيث دعت إلى عدم التوافد على الشواطئ الممنوعة للسباحة، والاقتداء بالإرشادات الوقائية المقدمة من طرف أعوان الحماية المدنية . كما حذرت الحماية المدنية من تجاوز المساحة المخصصة للسباحة . وحراسة الأطفال، خاصة المزودين باللعب الخاصة بالسباحة .

في حين، دعت إلى تجنب السباحة بعد الأكل مباشرة وبعد التعرض لأشعة الشمس. وعدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة -احترموا الريات الموضوعة التي تدل على حالة البحر المسموحة والسباحة الخطيرة و الممنوعة. وعدم التوافد والسباحة في المسطحات المائية.