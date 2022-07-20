تيبازة.. العثور على جثة غريق في حوض مائي بالقليعة

تمكنت فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من العثور على جثة غريق في حوض مائي بمستثمرة بوكابوس في القليعة.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن العملية تمت في حدود الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحا. في حين وتم العثور عليه بالمكان المسمى مستثمرة بوكابوس حي تكتاكة بلدية الشعيبة ودائرة القليعة.

ويتعلق الأمر، بغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 20سنة. أين تم نقل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى القليعة.