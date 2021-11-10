تيبازة: العثور على جثة مجهولة الهوية لفظتها أمواج البحر ببوسماعيل

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية تيبازة من إنتشال جثة شخص مجهول الهوية كان عالقا بين الصخور في حي الكتيبة اليوسفية.

وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل مكالمة هاتفية مفادها وجود جثة لفظها البحر عالقة بين الصخور بحي الكتيبة اليوسفية “الواجهة البحرية” بلدية بوسماعيل ولاية تيبازة.

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان بعد الإتصال بمصالح الحماية المدنية. وعند الوصول تبين أن الأمر يتعلق بجثة متعفنة ومنهوشة لفظتها أمواج البحر.

وتعود الجثة لشخص مجهول الهوية من جنس ذكر، يظهر أنه في العشرينيات من العمر، وحسب المعاينات الأولية للطبيب المناوب فالوفاة حدثت قبل حوالي شهر واحد.

بالمقابل تم نقل الجثة من طرف أفراد الحماية المدنية ببوسماعيل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة. وقد تم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، أين أمر بفتح تحقيق في القضية.