تيبازة.. العثور على جثة مراهق مفقود بالبحر

تمكنت عناصر الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، من العثور على جثة مفقود في البحر بحي بركان بلقاسم بلدية عين تاقورايت و دائرة بواسماعيل ولاية تيبازة.

وأوضحت الحماية، أنه تم انتشال جثة الضحية صباح اليوم على الساعة 06سا15د، مشيرة أنها تعود لشخص. يبلغ من العمر 17 سنة تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة .

وكانت المصالح نفسها، قد تدخلت يوم أمس على الساعة 17 سا15د ، من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر بحي بركان بلقاسم بلدية عين تاقورايت و دائرة .بواسماعيل.

أين سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 5 غطاسين، سيارة اسعاف، زورق صلب.

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