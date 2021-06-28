تيبازة.. المتورطون في شجار جماعي بأسلحة نارية في قبضة الأمن

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بأمن ولاية تيبازة، أربعة 4 أشخاص تورطوا في قضية محاولة القتل العمدي بإستعمال سلاح ناري.

وينحدر هؤلاء المتورطون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من مدينة القليعة.

وخلف هذا الشجار الذي تبادل فيه الأطراف إطلاق النار ضحية “شاب” في الثلاثينات من العمر يقطن بذات المدينة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز ما يلي:

• السلاح الناري المستعمل في الجريمة (بندقية الصيد) + 29 خرطوشة من عيار 16 ملم.

• بندقية رماية بالهواء المضغوط (كرابيل)+ كمية من الطلقات الخاصة بها.

• ساطور.

• قارورة مسيلة للدموع من الحجم الكبير.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية في قضية الحال، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.