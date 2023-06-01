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تيبازة: الهلال الأحمر يوزع الطرود الغذائية على العائلات المُرحلة

بقلم النهار أونلاين
تيبازة: الهلال الأحمر يوزع الطرود الغذائية على العائلات المُرحلة
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يعكف الهلال الأحمر الجزائري، على توزيع الطرود الغذائية على العائلات التي تم ترحيلها في كل من فوكة وخميستي بتيبازة.

وحسب ما نشره الهلال الأحمر، تم  إعادة إسكان هذه العائلات بعد أن فقدت سكناتها جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية تيبازة.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتخصّص مبالغ مالية معتبرة من أجل التكفل بالمتضررين من الفيضانات.

حيث تم إحصاء وتسجيل كل من تضررت منازلهم وممتلكاتهم، وتم التكفل بهم خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

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