تيبازة.. الوالي يعقد إجتماعا حول إمكانية توسيع بعض الأنشطة التجارية

ترأس، اليوم الأحد، والي ولاية تيبازة، عمر الحاج موسى، إجتماعا حول إمكانية توسيع بعض الانشطة التجارية.

وأفادت المصالح الولائية، في بيان لها، أن الإجتماع كان بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و الأمين العام للولاية، أعضاء الهيئة الامنية، وبعض مدراء التنفيذيين للولاية.

وأضاف ذات المصدر أن الإجتماع خصص حول إمكانية توسيع بعض الأنشطةالتجارية جراء تضرر المواطنين والتجار من انتشار فيروس كورونا، مع التقيد بتدابير الوقاية من هذا الوباء و ضرورة تكثيف الجانب التوعوي والتحسيسي.

وأكدت الماصلح الولائية أنها في انتظار صدور تعليمات جديدة.