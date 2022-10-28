تيبازة: الوقوف والتوقف ممنوع بهذه الشوارع إلى غاية 4 نوفمبر

أعلنت مصالح ولاية تيبازة على جملة من التدابير المؤقتة تحسبا للقمة العربية المقررة يومي 01 و02 نوفمبر بالجزائر.

وأوضحت مصالح الولاية في بيانها عن تدابير مؤقتة لتسيير حركة المرور تدخل حيز التنفيذ بدءا من 29 أكتوبر وإلى غاية 4 نوفمبر القادم.

وجاء في مضمون بيان الولابة “يمنع مؤقتا الوقوف والتوقف على جميع أنواع المركبات والدراجات عبر عدد من شوارع مدينة تيبازة من 29 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر القادم. استعدادا للاحتفالات بالذكرى الـ68 للاستقلال وإحتضان الجزائر للدورة الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر يومي01 و02 نوفمبر 2022”.

ووفقا لذات البيان يمنع الوقوف والتوقف للسيارات وكل وسائل النقل الفردي والجماعي والدراجات النارية على مستوى:

شارع شبل عبد القادر على مستوى ميناء تيبازة كلتا الجهتين .

شارع عيسات إيدير .

شارع الإخوة بلونجة من المتحف بإتجاة الطريق الوطني رقم 11 الجهة اليمنى صعودا .

شارع الإخوة بلونجة من المتحف بإتجاة فيلا أنجلوي كلتا الجهتين.