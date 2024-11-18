تيبازة.. امتلاء سد كاف الدير بالداموس بنسبة 76 بالمائة

بلغت نسبة امتلاء سد كاف الدير بالداموس غرب تيبازة 76 بالمائة، من طاقة استيعابه النظرية المقدرة بـ125 مليون متر مكعب، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح، أن منسوب مياه سد كاف الدير، الذي دخل حيز الخدمة تدريجيا بداية من شهر جوان 2022. قد بلغ 76 بالمائة أي ما يمثل 95 مليون متر مكعب من حجمه الإجمالي المقدر بـ125 مليون متر مكعب.

وشرعت المصالح المعنية في استلام المشروع تدريجيا على 10 مراحل بداية من جوان 2022 إلى شهر أوت الماضي. حيث شملت المراحل الأولى في تأمين التزويد بالمياه ببعض المناطق من خلال تخصيص كميات لتلبية حاجيات عدة بلديات. وتزويد بلديات أخرى بصفة مطلقة انطلاقا من سد كاف الدير، على غرار بلديات بني ميلك والداموس. و الارهاط و قوراية و شرشال، بحكم إنتاج يومي يقدر بأزيد من 75 ألف متر مكعب يوميا، حسب ذات المصدر.

وتشمل المراحل الخمسة المتبقية تأمين تزويد سكان بلديات كل من سيدي غيلاس وحجرة النص و مسلمون. و تزويد مناطق الظل بكل من دوائر شرشال و قوراية و الداموس. إلى جانب المناطق الريفية لبلديتي اغبال وسيدي سميان.

سد كاف الدير يأمن الماء الشروب لثلاث ولايات

ويكتسي مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بالداموس أهمية بالغة لدى السلطات العمومية من أجل. تأمين حاجيات الولاية من الماء الشروب، إلى جانب تزويد عدد من بلديات. ولايتي عين الدفلى و الشلف، أي ما يمثل تزويد قرابة 500 ألف نسمة من سكان الولايات الثلاثة.

وتقضي الآجال التعاقدية لهذا المشروع، الذي يتكفل بإنجازه فرع المجمع العمومي “كوسيدار قنوات”. بانتهاء جميع اشغال المشروع في جوان 2025 حيث تمكنت الشركة من تجسيد عدة عمليات. بنسبة إجمالية تقدر بـ81 بالمائة.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمد قنوات بطول 184 كلم طولي، منها قرابة 50 كلم طولي لصالح المناطق الريفية و الجبلية. إلى جانب انجاز محطة معالجة مياه بطاقة 210 آلاف متر مكعب يومي و15 محطة ضح مياه. إلى جانب 18 خزان مياه بسعة 35 ألف متر مكعب لكل واحد منها، بنسبة إنجاز تقدر ب81 بالمائة، وفق المصدر نفسه.

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