تيبازة: امتلاء سد كاف الدير عن آخره لأول مرة

امتلأ سد كاف الدير الواقع بالداموس غرب ولاية تيبازة، عن آخره لأول مرة منذ بداية إستغلاله سنة 2023، بفضل الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا.

وحسب ما علم اليوم الجمعة لدى المديرية المحلية للري، سجلت الوكالة الوطنية للسدود تساقط كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى امتلاء سد كاف الدير بأعالي الداموس غربي تيبازة عن آخره.

لتبلغ كمية مياهه 125 مليون متر مكعب لأول مرة منذ بداية استغلاله تدريجيا في نوفمبر2023.

وارتفع منسوب مياه سد كاف الدير الذي يوفر كميات من مياهه لصالح السقي الفلاحي، ولتموين عدد من البلديات بولايتي الشلف وعين الدفلى، الى جانب 11 بلدية بولاية تيبازة، بزيادة تفوق ال40 مليون متر مكعب، بعد أن كانت 85 مليون متر مكعب قبل بداية التساقطات الأخيرة، حسب مديرية الري.

و قد اضطرت الوكالة الوطنية للسدود إلى تفريغ كميات من مياه السد كإجراء احترازي.

ودخل سد كاف الدير حيز الخدمة في نوفمبر 2023 بعد انتهاء أشغال مشروع تحويل مياهه.

وسمح بالقضاء بشكل كبير على مشكل نقص المياه بعدد من بلديات ولاية تيبازة، سيما منها الواقعة في الناحية الغربية.

وتحول مياه سد كاف الدير الذي تقدر طاقة استيعابه 125 مليون متر مكعب، عبر 18 خزان مياه. منها 7 خزانات بأحجام صغيرة لصالح المناطق الريفية والجبلية المعزولة، إلى جانب 11 محطة ضخ ومحطات معالجة، وتفوق شبكة قنوات تحويل مياهه ال180 كلم طولي.