تيبازة: انتشال جثة غريق بالمنطقة الصخرية غير المحروسة لشاطئ الخليج ڨوراية

تدخلت اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 9 و39د وحدة الحماية المدنية قوراية بالمنطقة الصخرية غير المحروسة لشاطيء الخليج ڨوراية، بتيبازة.

وتدخلت ذات المصالح لإنقاذ وانتشال جثة غريق يبلغ 34 سنة، بعد تعرضه لكسر خطير في الرقبة مما أدى إلى وفاته.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية، في الفترة الممتدة ما بين 23 و 29 أوت الفارط، 28 حالة وفاة غرقا.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، أمس الثلاثاء، سجلت 17 حالة غرق في الشواطئ الممنوعة، من بين الضحايا 28.

وتشير ذات الحصيلة إلى أن الوفيات سجلت في كل من مستغانم (8 وفيات) وبجاية والشلف وجيجل (3 وفيات بكل ولاية).

كما تم تسجيل حالات غرق بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة، بمعدل وفاتين ولاية، ووفاة واحدة بعين تموشنت وتلمسان وتيبازة وسكيكدة والطارف.