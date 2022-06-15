تيبازة: انتشال جثة غريق بشاطئ العقيد عباس بالدواودة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، من انتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ العقيد عباس بالدواودة.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم مساء امس على الساعة 22سا و 5 د انتشال جثة الغريق المفقود في البحر شاطئ العقيد عباس ،ببلدية دواودة و دائرة فوكة.

وأضاف البيان أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 14سنة، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

هذا و تدخلت،مساء أمس علي الساعة 19سا و 18د الوحدة الثانوية للحماية المدنية دواودة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لتيبازة والوحدة البحرية شرشال لأجل عملية البحث.

طالع ايضا:

تيبازة.. العثور على جثة الغريق المفقود منذ 3 أيام