تيبازة.. انتشال جثة غريق بشاطئ سيدي بلهدي

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، من انتشال جثة الغريق الثاني المتوفى بشاطئ سيدي بلهدي.

وتم انتشال جثة الغريق الثاني المتوفى يبلغ من العمر 21 سنة، وينحدر من بلدية عين وسارة، حيث تم تحويله إلى مستشفى تيبازة لتنتهي بذلك عملية البحث نهائياً.

يشار أن مصالح الحماية المدنية، كانت قد انتشلت الغريق الأول ( يبلغ من العمر 21 سنة. وينحدر كذلك من عين وسارة) بتاريخ 13 جوان 2026 على الساعة 06سا و35د.

ويعود الحادث لتاريخ 11 جوان 2026 على الساعة 16سا و18د، حيث تعرض الضحيتان للغرق بالمكان المسمى “لبوانت” شاطئ سيدي بلهدي (شاطئ ممنوع السباحة)، بلدية ودائرة تيبازة.

وسخر لهذه العملية 08 غطاسين، قاربين مطاطيين نصف صلب وسيارة إسعاف.

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