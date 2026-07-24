تيبازة.. انتشال جثة غريق بشاطئ في شرشال

توفي رجل يبلغ من العمر 45 سنة غرقاً في البحر، منتصف نهار اليوم الجمعة، بشاطئ “الحمدانية 2” التابع لبلدية ودائرة شرشال بولاية تيبازة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة الثانية عشرة زوالاً وخمس وأربعين دقيقة. عقب تلقي بلاغ يتعلق بحادث غرق بالمنطقة الشاطئية.

وباشرت الفرق الميدانية عملية البحث والانقاذ والتي أسفرت عن انتشال جثة الضحية. وقامت إسعافات الحماية المدنية بنقل جثمان المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.