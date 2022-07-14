تيبازة.. انتشال جثة غريق في شاطئ “روشي باربار”

تمكنت فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية في ولاية تيبازة، من العثور على جثة غريق وانتشالها في الشاطئ الصخري روشي باربار. كما تم تصنيف هذا الشاطئ حسب بيان الحماية المدنية ضمن الشواطئ الممنوعة من السباحة.

وجاء في البيان ذاته “تدخل اليوم على الساعة 13 سا 02 د المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة، من أجل انتشال غريق متوفي”. “بالمكان المسمى الشاطئ الصخري الممنوع للسباحة (روشي باربار)”. كما تم نقل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى تيبازة.