تيبازة.. انتشال جثة غريق مفقود بشاطئ سيدي بلهدي

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، صبيحة اليوم السبت، من العثور على جثة غريق مفقود بشاطئ سيدي بلهدي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تبعا لعملية البحث عن غريقين مفقودين في البحر بولاية تيبازة، تم انتشال جثة شخص من جنس ذكر متوفى على الساعة 06سا 34د يبلغ من العمر 21 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما تبقى عملية البحث متواصلة عن اللشخص الثاني.

بشار أن مصالح الحماية المدنية تدخلت يوم 11 جوان 2026 على الساعة 16سا38د لأجل البحث عن غريقين مفقودين في البحر بشاطئ سيدي بلهدي، بلدية و دائرة تيبازة.

وسخر لهذه العملية 8 غطاسين، سيارة إسعاف وسيارتي اتصال.

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