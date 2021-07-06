تيبازة.. انتشال جثث 5 غرقى خلال 3 أيام

تمكن أعوان الحماية المدنية ومصالح حرس السواحل في تيبازة، من إنتشال جثث 5 أشخاص خلال ال72 ساعة الأخيرة.منهم خمسيني توفي غرقا بعد إنقاذه لغريقين ببوهارون.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الثلاثاء، فقد تدخل عناصر الحماية المدنية مساء الأحد الماضي، لإجلاء غريق متوفي يبلغ من العمر 51 سنة.وتوفي المعني، بعد تمكنه من إنقاذ شخصين، وهما إمراة و رجل، من الغرق، بشاطئ الغراب الممنوع من السباحة.

وتدخلت ذات المصالح، لأجل انتشال جثة مراهق غريق يبلغ من العمر 15 سنة، ينحدر من ولاية عين الدفلى، تعرض للغرق الأحد الماضي، بشاطئ الحمدانية شرقي بلدية شرشال.

كما انتشلت مصالح الحماية المدنية أمس الإثنين جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن بعرض سواحل الأرهاط.

هذا وقام مصالح حرس السواحل بعرض شواطئ شرشال خلال ال24 ساعة الاخيرة، بانتشال جثث 3 أشخاص من جنس ذكر, إثنين منهما مجهولي الهوية، تم تحويلهم لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى شرشال.