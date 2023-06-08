تيبازة.. انتشال 8 جثث بينهم أطفال من عرض البحر

تدخلت اليوم على الساعة 18 و 20 د، كل من الوحدة الثانوية شرشال، وحدة القطاع حجرة النص، المركز المتقدم وادي البلاع و الوحدة البحرية للحماية المدنية شرشال، من اجل نقل 08 جثث، من ميناء شرشال، انتشلت من طرف خفر السواحل بعرض البحر.

ووفقا لبيان مديرية الحماية المدنية لتيبازة، فإن 5 من الضحايا من جنس ذكر بينهم طفلين، بينما 3 من جنس انثى مجهولي الهوية.

وقد تم 6 ضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المهام بشرشال، بينما تم نقل ضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الناظور.