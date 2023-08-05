تيبازة.. انطلاق قافلة تضامنية للعائلات المتضررة من الحرائق ببجاية

أشرفت الأمينة العامة لولاية تيبازة، ممثلة عن الوالي أبو بكر الصديق بوستة، اليوم السبت، على إعطاء إشارة الانطلاق للقافلة التضامنية المخصصة للعائلات المتضررة من حرائق غابات بجاية .

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أن القافلة مخصصة للعائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية بجاية.

مشيرة إلى أن القافلة نظمها منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة لولاية تيبازة. بمشاركة مختلف الجمعيات الولائية النشطة.