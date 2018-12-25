تيبازة.. انقاذ قاصر وتوقيف 3 متورطين في اختطافها

أوقفت فرقة حماية الأحداث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، 3 أشخاص متورطين في قضية اغتصاب فتاة قاصر.

وأوضح بيان خلية الإتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة أن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة أمر بإيداع ثلاثة أشخاص بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 15 سنة من العمر وإبعاد قاصر والتحرش الجنسي ضد قاصر و التحريض على الفسق وفساد الأخلاق.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات تحصلت عليها فرقة حماية الأحداث، حيث تمكن عناصر الدرك من توقيف الأشخاص واسترجاع الفتاة.

إلى جانب حجز كمية من المشروبات الكحولية لغرض الاستهلاك والمتاجرة.