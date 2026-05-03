تيبازة.. انقطاع التزود بالمياه في عدة بلديات غدا الاثنين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الأحد، عن تعديل برنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بولاية تيبازة، ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للشركة “تبعا لبرمجة الديوان الوطني للسقي لأشغال صيانة على مستوى قناة امداد المياه. من سد بورومي نحو محطة متيجة غرب، ابتداءً من يوم الإثنين 04 ماي إلى يوم الثلاثاء 05 ماي 2026. تنهي شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- إلى علم زبائنها الكرام. عن تعديل برنامج التوزيع على مستوى بلديتي أحمر العين وبوركيكة”.

كما أوضحت “سيال” لزبائنها في ولاية تيبازة القاطنين بالبلديتين المعنيتين أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم فور استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.

