تيبازة.. انقطاع الماء الشروب ببلدية القليعة

أفادت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أن بلدية القليعة بولاية تيبازة ستعرف انقطاعا في التزود بالمياه الشروب اليوم الخميس.

وأضاف البيان، أن الانقطاع سببه أشغال إصلاح تسرب على قناة توزيع المياه الصالحة للشرب من حديد بقطر 250 ملم على مستوى بلدية القليعة في ولاية تيبازة.

وأشار نفس البيان، أن هذه العملية ستؤدي إلى وقف الإمدادات بالمياه الصالحة للشرب من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء على مستوى بعض الأحياء التابعة لبلدية القليعة على غرار حي الساحل، حي 140 مسكن، حي 296 مسكن، حي كركوبة، حي EPLF حي 52 و 28، وحي 152 مسكن.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند انتهاء الأشغال.