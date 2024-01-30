تيبازة.. انقطاع المياه بهذه البلديات اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أنه سيتم تسجيل توقف تام لمحطة ضخ الماء الشروب متيجة الغربية اليوم الثلاثاء، ما يتسبب في تغيير برنامج التزويد بالماء الشروب على مستوة عدة بلديات بولاية تيبازة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم تسجيل توقف تام لمحطة ضخ الماء الشروب متيجة الغربية اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2. بسبب أشغال ربط محطة الضخ الجديدة، المبرمجة من طرف مديرية الموارد المائية لولاية تيبازة.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه الأشغال ستتسبب في تغيير برنامج التزويد بالماء الشروب على مستوى. كل من بلدية أحمر العين، بورقيقة، سيدي راشد حي سي بن يوسف (321)، حي بوستة حي سي مروان (3.2.1).

كما أكدت سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

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