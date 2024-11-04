تيبازة.. انقطاع المياه بهذه البلديات بداية من اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، اليوم الإثنين، عن انقطاع عملية توزيع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات بولاية تيبازة.

وأوضحت الشركة، أن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز برمجت أشغال صيانة للمعدات الكهربائية. على مستوى نظام تحويل مياه سد كاف الدير وهذا إبتداءً من يوم الإثنين 04 نوفمبر إلى غاية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024. وعليه يترتب انقطاع التزود بالماء الشروب على مستوى بلديات شرشال، سيدي غيلاس، سيدي عمر، مناصر، حجوط، مراد، بني مليك، قوراية والناظور (حي سيدي موسى).

كما ستسجل بعض البلديات الأخرى تذبذبات في برنامج التوزيع وهذا على مستوى بلدية تيبازة، سيدي راشد، الداموس، الأرهاط.

وأكد سيال في بيانها أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال و امتلاء الخزانات الرئيسية.

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