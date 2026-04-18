تيبازة.. انقطاع المياه في 10 بلديات بداية من الغد

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم السبت، عن توقف الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1” بسبب برمجة “شركة مياه تيبازة” لأشغال الصيانة السنوية على مستوى المحطة ابتداءً من يوم غد الأحد 19 أفريل إلى غاية الأربعاء 22 أفريل 2026.

وأوضحت الشركة أنه ستترتب على هذه الأشغال تعديل لبرنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية: القليعة. فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت و سيدي راشد جزئياً.

كما أكدت “سيال” بأنها قامت برفع طاقة الإنتاج على مستوى محطة سد بوكردان لتعويض جزئي للنقص. الناتج عن توقف الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر.

مشيرة أنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد فور استئناف الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بالطاقة الكاملة. وامتلاء الخزانات الرئيسية.

فيما تم وضع مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي تحت خدمة المواطنين 24/24 للمزيد من المعلومات 1594.

