تيبازة.. ايداع المتسبب في قتل شخص دهسا وإصابة 4 آخرين الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط ولاية تيبازة، بايداع المشتبه فيه (ش.ع) رهن الحب المؤقت، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي.

وأوضح بيان لمجل قضاء تيبازة، أنه بتاريخ 13 مارس 2024 مساء استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية خمسة (5) أشخاص. مصابين بجروح بليغة إثر تعرضهم للدهس بمركبة من طرف أحد الأشخاص نتيجة وقوع خلاف بين الجيران.

حيث تعرض أحدهم الإصابات بليغة ووافته المنية في نفس اليوم، بينما بقي ضحية تحت الرعاية الطبية وغادر الباقي المستشفى بعد تلقيم العلاج.

وحب البيان نفسه، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، وبتاريخ اليوم 14 مارس 2024. تم تقديم الأطراف من طرف مصالح أمن دائرة حجوط أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي. ضد المشتبه فيه (ش.ع) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، يضيف البيان.

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