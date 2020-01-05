تيبازة.. ايداع قاتلي الطفل خلادي بن شهر الحبس المؤقت ووضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية

أخبار الجزائر
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تيبازة.. ايداع قاتلي الطفل خلادي بن شهر الحبس المؤقت ووضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية
بقلم حمزة.ب

تم اليوم بولاية تيبازة إيداع قاتلي الطفل خلادي بن شهر الحبس المؤقت ووضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية.

وامر قاضي التحقيق لدى محكمة حجوط  بتيبازة بايداع كل من “ر.ل” و”خ.ب” الحبس المؤقت المتهمين في قضية قتل الطفل القاصر بسيدي راشد.

فيما تم وضع ثلاثة اخرين تحت الرقابة القضائية وهذا في قضية قتل الطفل البالغ من العمر 13 سنة ببلدية سيدي راشد نهاية الاسبوع المنصرم.

وكان الطفل خلادي بن شهرة المنحدر من ولاية غليزان عثر عليه جثة هامدة بأحد وديان بلدية سيدي راشد التي جاء إليها لقضاء أيام من العطلة عند خالته قبل أن يعود جثة هامدة في جريمة بشعة هزت الرأي العام الوطني.


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